Coronavirus, ultimo bollettino: in aumento il numero di contagi. Ecco i dati e la mappa

Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, nuovi casi registrati oggi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi odierni è in Lombardia, dove il numero cresce da 119 a 135 nuovi positivi. Il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia arriva così a 242.639. È questo il quadro disegnato dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Stabile il numero dei decessi, 12 oggi come ieri (mercoledì erano 15), per un totale di 34.938. I decessi oggi sono stati registrati in sole 5 regioni: Lombardia (6), Piemonte (2), Veneto (2), Toscana (1) e Lazio (1). Sono 295 i guariti nelle 24 ore (ieri 338), 194.273 in tutto. Per effetto di questi dati cala di poco il numero dei malati attuali, 31 meno di ieri, per un totale di 13.428.

Prosegue il calo dei ricoveri: 27 posti in meno in regime ordinario (844 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (65 in tutto). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.519. Infine, tamponi in calo: 47.953 oggi contro i 52.552 di ieri. Quattro le regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.