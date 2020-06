Coronavirus, ultimo bollettino: cresce il numero dei nuovi contagi. Ecco i dati e la mappa

Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, sono 518 tamponi positivi rilevati oggi (ieri erano stati 177) in tutta Italia. il 77,6% del totale. Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 49 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna e 14 in Liguria. Nelle altre 16 regioni i casi non arrivano a dieci: 9 nel Lazio, 7 in Toscana, 6 in Veneto, 4 in Puglia, 2 in Sardegna, Abruzzo e Marche, 1 in Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; 0 in Campania, Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

l numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 234531.

In terapia intensiva si trovano oggi 316 persone, 22 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5301 persone, 202 meno di ieri. In isolamento domiciliare 31359 persone (-1229 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 85 persone (ieri le vittime erano state 88), arrivando a un totale di decessi 33774. I guariti raggiungono quota 163781, per un aumento in 24 ore di 1886 unità (ieri erano state dichiarate guarite 957 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1453 unità (ieri erano stati 868) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 518 (ieri 177).