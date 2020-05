Coronavirus, ultimo bollettino: contagi, guarigioni e decessi. Ecco i dati di oggi

Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 1168 persone, 143 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 14636 persone, 538 meno di ieri. In isolamento domiciliare 72157 persone (982 in meno di ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 243 persone (ieri le vittime erano state 274), arrivando a un totale di decessi 30.201.

I guariti raggiungono quota 99.023, per un aumento in 24 ore di 2747 unità (ieri erano state dichiarate guarite 3031 persone).

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.983 in Lombardia, 14.107 in Piemonte, 7.730 in Emilia Romagna, 6.187 in Veneto, 4.592 in Toscana, 3.176 in Liguria, 4.328 nel Lazio, 3.238 nelle Marche, 2.012 in Campania, 872 nella provincia di Trento, 2.733 in Puglia, 2.127 in Sicilia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 1.713 in Abruzzo, 502 nella provincia di Bolzano, 119 in Umbria, 553 in Sardegna, 123 in Valle d’Aosta, 619 in Calabria, 152 in Basilicata, 184 in Molise.