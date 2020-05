Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, dei 1221 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 577 nuovi positivi (il 47,2% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 192 casi in Piemonte, 159 in Emilia Romagna, di 55 in Veneto, di 38 in Toscana, di 53 in Liguria e di 38 nel Lazio.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 1.479 persone, 22 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 16823 persone, 419 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81.678 persone (+242 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 195 persone (ieri le vittime erano state 174), arrivando a un totale di decessi 29079.

I guariti raggiungono quota 82.879, per un aumento in 24 ore di 1.225 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.740 persone).

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37307 in Lombardia, 15562 in Piemonte, 8984 in Emilia Romagna, 7234 in Veneto, 5279 in Toscana, 3508 in Liguria, 4385 nel Lazio, 3206 nelle Marche, 2711 in Campania, 1165 nella provincia di Trento, 2945 in Puglia, 2202 in Sicilia, 1050 in Friuli Venezia Giulia, 1837 in Abruzzo, 636 nella provincia di Bolzano, 181 in Umbria, 653 in Sardegna, 110 in Valle d’Aosta, 674 in Calabria, 173 in Basilicata, 178 in Molise.