Coronavirus, ultimo bollettino: al minimo il numero di nuovi contagi. Ecco i dati e la mappa

Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, solo 177 nuovi contagi da coronavirus individuati nelle ultime 24 ore. Dal primo marzo, quando hanno iniziato a crescere in maniera esponenziale, non era mai stato così basso l’incremento giornaliero. E non è solo per il numero di tamponi fatti: è al minimo anche il rapporto tra nuovi casi e test effettuati e tra nuovi casi e persone sottoposte a tampone.

Sono 88 le vittime nelle ultime 24 ore, un leggero aumento rispetto agli ultimi giorni. Nessuna vittima in sei regioni: Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 234013.

In terapia intensiva si trovano oggi 338 persone, 15 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5503 persone, 239 meno di ieri. In isolamento domiciliare 32588 persone (-614 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 88 persone (ieri le vittime erano state 71), arrivando a un totale di decessi 33689.

I guariti raggiungono quota 161895, per un aumento in 24 ore di 957 unità (ieri erano state dichiarate guarite 846 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 868 unità (ieri erano stati 596) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 177 (ieri 321).