Coronavirus, ultimo bollettino: 6 decessi nelle ultime 24 ore. Ecco la mappa e i dati

Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, sono 126 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, in flessione rispetto a ieri quando erano stati 174. Di questi 78 sono in Lombardia, pari al 61,9%. Il numero totale dei casi sale così a 240.436. A Trento e in otto regioni si registrano zero contagi. Si tratta di Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche.

Le vittime invece fanno segnare un nuovo minimo a quota 6, dopo le 22 di ieri, una sola delle quali in Lombardia.

Complessivamente i morti salgono a 34.744, secondo i dati del Ministero della Salute. I tamponi sono appena 27.218 nelle ultime 24 ore. Il numero dei decessi è il più basso dal 28 febbraio. I ricoverati in terapia intensiva sono 96.

Un caso positivo, in Campania, su 1.686 tamponi esaminati. A oggi il totale dei positivi è di 4.666 persone su un totale di 279.246 tamponi. Zero i decessi registrati (431 il totale) e due le persone guarite (a oggi il totale è di 4.073, totalmente guariti).