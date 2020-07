Coronavirus, ultimo bollettino: 252 nuovi casi positivi. Ecco i dati e la mappa

Come di consueto puntuale alle ore 18 è arrivato il bollettino della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, oggi si registrano 252 nuovi positivi. In calo la Lombardia (53 oggi contro gli 82 di ieri), superata dall’Emilia Romagna con 63 nuovi casi. Anche il Veneto in crescita con 30 casi, ma sono poche le regioni che sfuggono ai focolai o ai contagi di ritorno: oggi a zero casi solo Valle d’Aosta e Basilicata.

Il numero totale delle persone colpite da Covid-19 sale così a 245.590. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo il numero dei decessi: 5 oggi, contro i 10 di ieri, uno dei valori più bassi di sempre.

Sei positivi nelle ultime 24 ore in Campania su 1.557 tamponi processati. Lo comunica l’unità di crisi regionale. Il totale dei casi di Covid-19 sale, pertanto, a 4.880 su 319.860 tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza. Non ci sono deceduti nelle ultime 24 ore (il totale dei morti è 434) e si registrano 3 guariti oggi (sono 4.114 in totale).

A Napoli i positivi del 23 luglio sono stati 16 su 2.112 tamponi. Ormai si parla di ripartenza del flusso. Non tanto per i numeri, comunque in progressione, ma per la severità dei casi clinici.

Blocco dei mezzi pubblici se un passeggero è a bordo di un bus o di un treno senza mascherina. Andrà multato e dovrà scendere dal mezzo. Si inaspriscono, inoltre, con multe pari a mille euro, per chiunque sia trovato senza mascherina in tutti i luoghi chiusi. È quanto prevede un’ordinanza che il governatore della Campania Vincenzo De Luca firmerà entro stasera.