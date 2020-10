Coronavirus: sono 32 i nuovi casi di contagio in provincia di Salerno. Ecco i comuni interessati

Nella giornata di ieri sono stati ben 32 i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Salerno.

I casi positivi così distinti: 7 a Scafati; 5 a Sarno; 3 a Salerno; 4 a Pagani; 2 ad Albanella; 1 per ognuno dei seguenti comuni: Agropoli, Battipaglia, Vibonati, Siano, Palomonte, Baronissi, San Valentino torio, Angri, Mercato San Severino, Nocera inferiore, Ascea.

Negli ultimi giorni un po’ di, comprensibile, preoccupazione ha condizionato la vita di alcuni abitanti di Salerno città e dei paesi di provincia che sono stati interessati dal Covid-19.

Per evitare il proliferare del contagio, il Governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza con la quale ha inasprito le pene per chi non rispetta le regole imponendo nuove limitazioni per le principali attività sociali quali bar, ristoranti, cinema, teatri, eventi e feste private.