Coronavirus: secondo gli esperti le misure funzionano al Sud e il virus frena

L’emergenza coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il nostro paese. Milioni di persone da diversi giorni sono ormai costretti in casa per cercare di evitare il proliferarsi del contagio.

Secondo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’Università di Pisa e coordinatore per l’emergenza coronavirus in Puglia, in un’intervista rilasciata ad AdnKronos ha spiegato: “Guardare i dati giorno per giorno è fuorviante. Non fissiamoci sul dato di oggi, guardiamo il trend degli ultimi giorni, magari facendo una media dei casi negli ultimi tre giorni. E su questo trend possiamo dire che un rallentamento nella velocità di crescita c’è”.

Escludendo la Lombardia, secondo il professor Lopalco, il trend denota un rallentamento della pandemia. “Che i decreti abbiamo avuto un effetto, sono sicuro già da ora. Lo vedo nella mia Regione. Il rallentamento della crescita è evidente. Senza chiusura non avremmo mai avuto il rallentamento della crescita, in ogni Regione avremmo avuto una Lombardia. Senza il distanziamento sociale in Puglia prevedevamo di avere 2.000 positivi il 25 marzo. Quel giorno ne abbiamo registrati poco più di mille. Le misure stanno funzionando”.

Secondo quanto riporta Repubblica, due ricercatori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare hanno stabilito il ritardo dell’epidemia nelle singole Regioni, rispetto alla Lombardia. Secondo i loro calcoli, “l’Emilia è indietro di 12 giorni, il Piemonte di 17, il Veneto di 20, le Marche di 23, il Lazio di 28, la Puglia e la Sicilia di 32”.

Enrico Bucci, professore di Biologia dei sistemi alla Temple University di Philadelphia, a Repubblica ha dichiarato: “Il fatto che tutte le Regioni si stiano allontanando dalla Lombardia significa che il distanziamento sociale sta funzionando”.

Ma le misure non sembrano avere effetti positivi solo al Sud. Secondo Bucci, infatti, anche in Emilia Romagna i dati sono positivi “Ci si aspetterebbe una maggior diffusione del virus nelle aree più abitate e invece la troviamo concentrata ai confini con il lodigiano. Vuol dire che 18 giorni di lockdown stanno avendo l’effetto sperato”.