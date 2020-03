Coronavirus Salerno: due tamponi positivi, contagiata infermiera del pronto soccorso

Due casi di coronavirus sono stati registrati in provincia di Salerno questa mattina per la precisione a Vallo della Lucania.

Secondo quanto riportato dal sito de Il Mattino un’infermiera del Pronto Soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo avrebbe contratto il virus. Fortunatamente per il momento la donna sta bene ed è in isolamento.

È risultato positivo il tampone eseguito su un ragazzo di Vallo. L’esito del test è arrivato ieri sera. Il ragazzo sta bene ed è presso il proprio domicilio. Il sindaco di Vallo ha già ricostruito la rete dei contatti la famiglia è stata messa in quarantena.

È il terzo caso a Vallo dopo il ragazzo rientrato da Torino e la mamma che aveva avuto contatti con la pediatra positiva.

La situazione nella regione Campania si fa sempre più preoccupante. Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica sono 98 le vittime in Campania. Su 1454 contagi si segnala anche la guarigione di 64 persone. Sono attualmente positive 1292 persone, 723 in isolamento domiciliare, 456 ricoverate con sintomi e 113 in terapia intensiva. In provincia di Napoli ci sono 734 casi, 244 in provincia di Salerno, 182 ad Avellino, 179 a Caserta e 15 a Benevento. Per altri 100 sono in corso le verifiche da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 9613 tamponi.

Sono questi i dati, aggiornati oggi alle 17, diramati dalla Protezione civile nazionale.

Una situazione difficile ma di certo meno grave rispetto a molte altre zone d’Italia, ecco perchè è fondamentale rispettare le norme restrittive imposte dal governo.