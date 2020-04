Coronavirus: raddoppia il prezzo dei limoni in Campania, Sicilia e Calabria

La crisi economica derivata dal coronavirus, ha coinvolto inevitabilmente anche il settore agroalimentare.

Secondo quanto riportato dal sito de Il Sole 24 ore, il prezzo dei limoni è praticamente raddoppiato in Campani, Sicilia e Calabria.

Secondo un monitoraggio della Coldiretti che indica tra le cause l’incremento della richiesta in Europa nel resto del mondo come disinfettante naturale e la produzione insufficiente.

“Le esportazioni di limoni – si legge sul sito de Il Sole 24 Ore – sono sottoposte a controllo preventivo al pari di mascherine, ventilatori polmonari e altro materiale sanitario in Turchia (fino ad agosto), dove l’agrume è impiegato in modo massiccio nella produzione di disinfettanti a base alcolica nelle abitazioni private e nei locali pubblici, con una conseguente impennata dei prezzi”.

L’Italia è il secondo paese europeo tra i produttori di limoni, al primo posto la Spagna dove la produzione è stata limitata per motivi climatici e la richiesta è conseguentemente schizzata verso l’alto. Nel 2019 sono stati circa 3,8 milioni di quintali prodotti. In Sicilia le richieste sono aumentate del 30% come pure in Campania dove la produzione dei limoni Igp sono dimezzate ed il prezzo sulla pianta oscilla fra 1,20 e 1,50 euro al chilo contro circa 0,60 dello scorso anno.

Una situazione decisamente complicata che potrebbe protrarsi ancora per alcune settimane vista l’emergenza sanitaria ancora lontana dall’essere sconfitta definitivamente.