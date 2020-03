Costiera: positivo al Covid-19 un infermiere d’ambulanza di servizio anche al Costa d’Amalfi

Un infermiere della Croce Bianca originario di San Valentino Torio che presta servizio anche al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi di Castiglione è risultato positivo al Coronavirus.

Sono già scattate tutte le misure precauzionali per le persone che in questi giorni sono state a contatto con l’uomo sia in Costiera che nell’Agro nocerino sarnese.

Nelle prossime ore, probabilmente, saranno effettuati anche i tamponi su chi ha lavorato con l’uomo, in particolare il medico in ambulanza e l’autista della stessa che al momento sono in quarantena domiciliare e non presentano sintomi.

Andrea Reale, in quanto delegato alla sanità della Conferenza dei sindaci Costa d’Amalfi, ha assicurato che è tutto sotto controllo e che le autorità preposte sono a lavoro per stabilire la catena di contatti che ha avuto l’uomo negli ultimi giorni.

La notizia, ovviamente, desta qualche preoccupazione in Costiera Amalfitana. La richiesta rimane sempre la stessa, rimanere a casa e rispettare le limitazioni previste dalle normative, solo in questo modo si potranno limitare al massimo eventuali contagi.