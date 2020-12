Coronavirus, pandemia, Dpcm: la classifica delle parole più cercate su Google nel 2020

Come di consueto quasi alla fine dell’anno viene stilata da Google una sorta di classifica delle parole più cercate. In questo terribile 2020 non poteva che essere Coronavirus il termine più cliccato. Quello che si sta per chiudere è un anno orribile che nessuno di noi dimenticherà e che finirà tristemente nei libri di storia.

Nelle prime dieci posizioni di questa particolare classifica quasi tutte le parole più cercate su Google sono legate al Covid-19.

Classroom è al 3° posto seguita da Weschool al 4°. In quinta piazza una parola alla quale noi italiani ci siamo ormai abituati ovvero Dpcm. La parola contagi è ottava in questa classifica molto particolare seguita da Protezione Civile e Meet.

Le uniche tre parole inserite nella graduatoria tra le più cercate su Google nel 2020 ma che non sono legate alla pandemia sono: Elezioni Stati Uniti al 2° posto, Diego Armando Maradona al 6° e Kobe Bryant al 7°.

Al primo posto tra il significato delle parole cercato dagli italiani c’è Pandemia, seguono il Mes e il DPCM. Altro dubbio, lecito, su chi siano i Congiunti che occupano il settimo posto. Il Lockdown è all’ottavo e la sigla RSA”al nono.