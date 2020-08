Coronavirus: nuovo boom di contagi in Italia. Ecco la mappa e i dati

Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riportato da Repubblica, sale il numero dei nuovi positivi nell’ultimo bollettino del ministero della Salute: oggi sono 1367. Un aumento significativo rispetto agli 878 di ieri, ma va registrato anche il record assoluto di tamponi dall’inizio dell’epidemia, ben 93.529 (21.188 più di ieri). Il rapporto casi positivi-tamponi scende così all’1,4%.

Triplicato rispetto ai giorni scorsi il numero dei morti: le vittime oggi sono 13. Sul dato dei decessi pesano le 11 persone decedute in Veneto nei giorni scorsi ma conteggiate solo oggi. I posti letto occupati nelle terapie intensive sono 69, tre più di ieri.

A segnare il più alto numero di nuovi casi torna a essere la Lombardia (269), seguita da Lazio (162), Toscana (161), Veneto (147) e Campania (135), mentre sale da 34 casi a 53 la Sardegna. Il totale dei contagiati arriva così a 262.540. I guariti sono 314 (ieri 353), e sono 206.329 in tutto. Rimangono stabili i ricoveri, malgrado l’aumento dei casi: quelli in regime ordinario sono 3 in meno (1.055 in tutto), mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 19.629.