Coronavirus: librerie, ristoranti e abbigliamento, chi riparte e chi resta fermo nella fase 2

La tanto attesa Fase 2 è iniziata e le attività commerciali pian piano stanno riaprendo i battenti, ovviamente rispettando le norme anti coronavirus imposte.

Non tutte le attività, però, hanno riaperto ci sono imprenditori che ancora dovranno attendere qualche giorno.

Per quanto riguarda le attività ristorative come bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie sono aperte già dal 4 maggio ma solo per l’asporto. Il 18 maggio o il 1 giugno potrebbero essere le date per una riapertura completa.

Le librerie sono tra le attività consentite in questa fase 2, seppur con una serie di norme da seguire, prima tra il distanziamento sociale.

Chi aspetta per riaprire, invece, è quella parte del commercio al dettaglio che attende ancora il via libera ufficiale. Tra questi, ci sono i negozi di abbigliamento per adulti. Si riparte, secondo le disposizioni, dalle seconda metà del mese di maggio ma nel frattempo occorre sanificare e organizzare i percorsi per i clienti.

Bisognerà, quindi, attendere come risponderà la curva del contagio per capire quando e quali attività potranno riaprire nelle prossime settimane.

L’emergenza Coronavirus non è ancora rientrata e bisognerà rispettare regole restrittive ancora per qualche mese.