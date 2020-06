Coronavirus: le nuove linee guida sulle mascherine dell’Organizzazione mondiale della Sanità

Ormai tutti abbiamo preso dimestichezza con l’uso delle mascherine. In questi mesi tutti i media hanno spiegato l’importanza fondamentale che ha questo strumento di protezione individuale.

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha diffuso le nuove linee guida sui dispositivi di protezione ormai in uso da mesi per l’emergenza coronavirus, diffondendo i consigli per sanificarli e smaltirli. Anche se da sole non bastano, come ha ribadito ieri il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sulla pandemia a “proteggere contro il Covid-19”.

Le nuove linee guida, ha spiegato il capo dell’Agenzia dell’Onu, “sono un aggiornamento di quello che diciamo da mesi”. “Alla luce della situazione attuale, l’Oms raccomanda i governi ad incoraggiare l’uso delle mascherine dove c’è un’ampia diffusione del virus e la distanza fisica è difficile da mantenere, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi e affollati”, ha sottolineato il direttore.

Come riporta il sito di Repubblica, in Italia è d’obbligo l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, per esempio mezzi di trasporto pubblico, mercati ed esercizi commerciali. Ma alcune regioni hanno introdotto norme più restrittive che resteranno in vigore anche dopo le riaperture del 3 giugno. In Piemonte e Lombardia, ad esempio, sarà obbligatorio coprire naso e bocca all’aperto almeno fino al 14 giugno. Così come in Friuli Venezia Giulia, in Campania e a Genova. Mentre in Veneto, dove il governatore Zaia ha definito le mascherine “una delle condizioni sine qua non” per le riaperture nella regione, l’obbligo di indossarle all’aperto decade dal 1 giugno.