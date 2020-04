Coronavirus, l’app immuni per uscire di casa:”L’alternativa è la privazione della libertà”

Il coronavirus ha stravolto la vita di tutti. Siamo tutti in attesa dell’avvio della Fase 2 che ci consentirà, seppur con moltissime limitazioni, di uscire di casa.

A proposito del ritorno alla “normalità”, gli italiani potranno contare su un nuovo importante strumento la cosiddetta app immuni.

Secondo quanto riportato dal sito de Il Mattino, l’app «Immuni» servirà per tracciare i movimenti delle persone. Si potrà scaricare su base volontaria, anche se si stanno ipotizzando possibili limitazioni agli spostamenti per chi non la userà, e in maniera gratuita.

“L’applicazione consente di rilevare la vicinanza tra due smartphone entro un metro e ripercorrere a ritroso tutti gli incontri di una persona risultata positiva al Covid-19. La app conserva sullo smartphone anche una lista di codici identificativi anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stata vicino. Infine, contiene un diario clinico con tutte le informazioni più rilevanti del singolo utente”.

Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha espresso in maniera inequivocabile parere favorevole per l’app.

“L’app Immuni rispetterà sicurezza e privacy. L’alternativa è la privazione della libertà. La privacy e la riservatezza dei dati – ha aggiunto – è un diritto inalienabile ed irrinunciabile, non sarà da parte mia possibile allocare queste informazioni in un luogo che non sia un’infrastruttura pubblica e italiana”.