Coronavirus Italia: tornano a crescere i contagi. Ecco i dati di oggi e la mappa

Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riportato dal sito di Repubblica, nove decessi e 1229 nuovi positivi. Sono questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus in Italia. Il numero totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia è di 35.633, quello dei guariti 214.645. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 80.517 tamponi. Sale da 197 a 201 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Il totale degli attualmente positivi è 39.712, di cui 37.289 sono le persone in isolamento domiciliare e 2.222 i ricoverati con sintomi. Nessuna regione è a zero casi. Sopra quota 100 nuovi positivi Lombardia (+176), Liguria (+141), Lazio (+139), Campania (+136), Emilia – Romagna (+125) e Veneto (+115).

Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati su persone mai testate prima in Italia è pari al 2,43 per cento (ogni 41 persone testate una è positiva).

In Campania i nuovi casi sono 136 (ieri erano 90), il totale dei casi da inizio pandemia è di 9.351. Oggi non si registrano nuovi deceduti, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 452. I ricoverati con sintomi sono 295 (differenza rispetto a ieri +9), di cui in terapia intensiva 18 (differenza rispetto a ieri -1), mentre in isolamento domiciliare 3.767 (differenza rispetto a ieri +68). Il totale degli attualmente positivi è 4.080 e i dimessi guariti sono 4.819. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 8.041, mentre i casi identificati da attività di screening sono 1.310. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 3.895 (ieri erano 2.845, differenza +1.050), il totale dei casi testati è di 310.227, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 505.463.