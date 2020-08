Coronavirus Italia: 845 i nuovi contagi e 6 decessi. I dati di oggi

Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riportano i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile cala il numero dei contagiati a fronte però di un numero minore di tamponi effettuati.

Sono 845 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel bollettino odierno del ministero della Salute che portano il totale da inizio emergenza a 256.118.

I decessi sono stati 6, per un totale di 35.418 da inizio pandemia.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 204.686: +180 (+0,09%). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 16.014: +654 (+4,26%).

Leggermente in crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 883 (+17) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 68 con due nuovi malati entrambi ricoverati in Lombardia. I positivi in isolamento domiciliare sono 15.063, anche questi in aumento:+635 (+4,40%).

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 77.442 (per un totale di 7.790.596): in crescita rispetto a ieri, quando i test erano stati 71.095 (53.976 il 18 agosto).