Coronavirus Italia: 379 i nuovi contagi, 53 i decessi registrati

Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riporta il quotidiano la Repubblica, i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate.

I casi totali casi totali in Italia salgono a 236.142 di cui 30.637 sono positivi, 171.338 i guariti e 34.167 i decessi.

Il bollettino diramato dalla Protezione Civile certifica la nuova impennata dei nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia: +252, ovvero il 66% dei nuovi positivi su scala nazionale che sono 379.



Per quanto riguarda i guariti, nelleultime 24 ore sono guarite 1.399 persone mentre il dato sui deceduti è il più basso dal 2 marzo, quando se ne erano contati 52, e lo stesso registrato il 7 giugno scorso.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 236, 13 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.131, con un calo di 189 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 26.270, con un calo di 871 rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.340 in Lombardia, 3.183 in Piemonte, 2.000 in Emilia-Romagna, 922 in Veneto, 521 in Toscana, 250 in Liguria, 2.517 nel Lazio, 902 nelle Marche, 610 in Campania, 467 in Puglia, 71 nella Provincia autonoma di Trento, 849 in Sicilia, 112 in Friuli Venezia Giulia, 539 in Abruzzo, 99 nella Provincia autonoma di Bolzano, 26 in Umbria, 43 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 52 in Calabria, 116 in Molise e 12 in Basilicata