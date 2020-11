Coronavirus Italia: 32.616 i nuovi contagi e 331 decessi. Più di 2.700 le persone in terapia intensiva

Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riportano i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile scende sotto quota mille il numero dei contagiati.

Sono 32.616 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel bollettino odierno del ministero della Salute che portano il totale da inizio emergenza a 935.105.

I decessi sono stati 331, per un totale di 41.394 da inizio pandemia.

I casi totali di coronavirus in Italia ammontano ora a 935.105: le persone attualmente positive sono 558.636.



Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 335.074: oggi sono 6.183.

In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 26.440 e quello dei malati in terapia intensiva che pure sale a 2.749 (+115). I positivi in isolamento domiciliare sono 529.447.

Il bollettino del ministero della Salute registra poi un calo dei tamponi effettuati, dopo giorni in cui risultavano sempre al di sopra dei 200mila test quotidiani: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 191.144., in netto calo – come sempre nel finesettimana – rispetto ai 231.637 di ieri.

Il rapporto tra soggetti risultati positivi e tamponi effettuati è del 17,06 per cento. Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio giornaliero è salito a 17.374.713, e il totale dei casi testati a 10.547.046.