Coronavirus Italia: 239 i nuovi casi di oggi. Tutti i dati del 2 agosto

Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riporta Sky Tg24, i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile resta stabile il numero dei contagiati.

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 248.070. Le vittime, in totale, sono 35.154, con 8 decessi nelle ultime 24 ore, tutti in Lombardia (ieri 5).

Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 239 casi (ieri +295), di cui 49 in Emilia-Romagna, 45 in Veneto, e 38 in Lombardia.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 231, per un totale di 200.460 (ieri 255). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, cioè uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 708 (+3 rispetto al giorno precedente). Sono invece 11.706 le persone in isolamento domiciliare (-3).

I tamponi sono al momento 6.916.765, in aumento di 43.269 rispetto a ieri.