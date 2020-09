Coronavirus Italia: 1458 nuovi casi e 7 decessi. Ecco i dati e la mappa

Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riportato dal sito di Repubblica, calano i casi di positività al coronavirus che si attestano oggi a 1.458 contro i 1.501 di ieri. Va però sottolineato che i tamponi analizzati oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di ieri, quindi oltre 20mila in meno (9.818.118 da inizio emergenza). Calati sensibilmente i tamponi in Lombardia dove si è passati da 16.493 a 12.844 e in Veneto, dove si è passati da 14.390 a 8.090. In generale aumentano però i casi identificati grazie alle attività di screening, che passano da 50.351 a 51.186.

I morti registrati sono 7, mentre nella giornata precedente erano stati 6. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia arriva dunque a 35.610. Il dato complessivo dei contagiati tocca quota 287.753 dall’inizio della pandemia. 213.634 i guariti (+443).

Sono 91 in più in un giorno i ricoverati con sintomi, cioè 2.042 in totale. Salgono anche i nostri connazionali positivi in terapia intensiva: 5 in più in 24 ore, con 187 posti occupati. Aumentano anche gli italiani contagiati in isolamento domiciliare: 36.280 da Nord a Sud, 910 in più in 24 ore. Un lieve calo rispetto alla giornata precedente si è verificato anche per i guariti: se ieri erano infatti 759, oggi il numero dei guariti si limita a 443.