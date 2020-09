Coronavirus Italia: 1.434 nuovi positivi e 14 morti. Ecco i dati e la mappa

Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riportato dal sito di Repubblica, le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1434 in più rispetto a ieri. È quanto si legge nel quotidiano bollettino del ministero della Salute. Aumentato rispetto a ieri il numero dei tamponi: ne sono stati fatti 95.990, quasi 3600 in più. Le vittime sono 14 (35.577 dall’inizio dell’epidemia). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 150, sette più di ieri. I ricoverati con sintomi passano da 1760 a 1778. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 32.806.

Sono 203 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, seconda regione d’Italia dopo la Lombardia, dall’analisi di 7.154 tamponi. Dei 203 nuovi casi, 43 sono legati a rientri dalla Sardegna (14) e dall’estero (29) mentre sono 17 i contatti stretti di precedenti casi di rientro. Il totale dei casi positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 8.580, mentre sono 474.285 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione comunica che è stato registrato un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza in Campania è 449. Sono 23 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale così a 4.537, di cui 4.532 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.