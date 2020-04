Coronavirus: in Campania si potrà fare attività motoria all’aperto ma solo a fasce orarie

La Fase 2 si avvicina e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sta provvedendo pian piano ad allentare le misure restrittive.

Nell’ultima ordinanza pubblicata sul sito della Regione, si potrà tornare a fare attività motoria all’aperto rispettando alcune fondamentali regole.

“Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 – si legge nell’ordinanza – fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: – ore 6,30-8,30; – ore 19,00-22,00”.

Va da sé che fare jogging indossando la mascherina potrebbe essere un’attività tutt’altro che agevole e semplice.

In qualsiasi caso, però, si potrà tornare a passeggiare. Dopo settimane di reclusione, quindi, anche se a fasce orarie i residenti in Campania potranno uscire di case per una salutare passeggiata, rimanendo a debita distanza dalle altre persone presenti in strada.

Una notizia che i campani aspettavano da tempo, visto che solo nella nostra regione, in Sicilia e Friuli Venezia Giulia non è stato possibile fare attività motoria individuale nei pressi di casa.

Sarà un modo per sentire un po’ meno il peso della quarantena e per rimettersi in moto e per godere di qualche minuto di spensieratezza.