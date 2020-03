Coronavirus, gli esperti:”Il picco arriverà a giorni. Al sud l’epidemia finirà prima”

L’Italia in queste settimane sta combattendo duramente contro l’emergenza coronavirus. Milioni di persone sono chiuse in casa per cercare di limitare al massimo il numero di contagi.

Gli esperti si alternano in televisione e sui principali giornali fornendo un gran numero di notizie spesso contrastanti tra di loro.

Il direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra è convinto che le misure adottate sin qui stanno portando buoni risultati: «Il rallentamento delle velocità di crescita è un fattore estremamente positivo, in alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva stessa. Quindi il picco potrebbe essere raggiunto questa settimana e poi cadere. I primi giorni della settimana saranno decisivi. Saranno il momento in cui i provvedimenti del governo di quindici, venti giorni fa dovrebbero trovare effetto, efficacia e impatto. Quindi quello che ci si aspetta è di assistere a una discesa della curva più rapida nel giro di pochi giorni».

Il fisico Federico Ricci Tersenghi, docente alla Sapienza, in un’intervista riportata da Il Gazzettino, si è detto sicuro che presto possa esserci un’Italia a due velocità, per quanto concerne la diffusione del contagio:«Stiamo facendo analisi su Lazio, Toscana e Campania, in effetti qualche segnale positivo c’è. I nuovi ospedalizzati non stanno crescendo e questa è un’ottima notizia, dobbiamo continuare su questa strada. La mia impressione è che ci sarà un’Italia a due velocità nella diffusione del virus, la speranza è che la parte meno infetta riesca a riprendersi per ripartire prima e ricominciare a essere produttiva anche per le regioni ancora ferme».