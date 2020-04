Coronavirus, Fase 2: bisognerà mantenere la distanza di sicurezza e indossare le mascherine

In questi giorni gli industriali, rappresentati dalle rispettive sigle sindacali, hanno chiesto al Governo di procedere con la Fase 2 per cercare di ripartire dopo la chiusura forzata a causa del coronavirus.

Al momento il Governo sembra proiettato verso una proroga delle misure restrittive fino al prossimo 3 Maggio.

Il professor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, fa parte del Comitato tecnico scientifico che aiuta il governo nel contrasto dell’epidemia del coronavirus, in un’intervista, riportata da Il Mattino, ha parlato di come potrebbe essere la Fase 2.

«Bisogna essere prudenti perché questo virus continuerà a circolare. Come si molla un po’, si rischia un nuovo incremento dei casi. Capiamo benissimo che il Paese non può restare in lockdown troppo a lungo, però appena si alleggeriscono le misure di contenimento, soprattutto per riavviare alcune attività produttive, bisogna comunque mantenerne e garantirne altre di distanziamento sociale. Su questo non ci può essere dubbio Inoltre va valutato l’uso delle mascherine per la popolazione. E servono provvedimenti complementari».

Comprensibilmente la riapertura dei negozi sarà decisamente lenta e graduale:«Non si fa in un giorno. Inoltre bisogna spiegare cosa intendiamo con riapertura. In questa fase due non può che essere graduale, parziale, con estrema cautela. Io non ritengo importante una differenziazione territoriale. Teniamo conto che una parte consistente delle attività produttive sono al nord».