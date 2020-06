Coronavirus, da domani riaprono le regioni: ecco cosa cambia e cosa si potrà fare

Domani 3 giugno riaprono le regioni. Dopo settimane di attesa, infatti, sarà possibile circolare tra una regione e l’altra senza più bisogno di permessi o autocertificazioni.

In linea generale rimarranno vietati gli assembramenti, di togliere la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto.

Bisognerà, assolutamente, continuare a mantenere il distanziamento sociale, unico baluardo per limitare al massimo le possibilità di contagio.

Niente baci e abbracci con chi non è “congiunto”: e anche con i parenti non conviventi. Nei luoghi pubblici, nei negozi, dal parrucchiere e dall’estetista, in aereo e in treno, sui mezzi pubblici e ovunque non sia possibile mantenere la distanza, e in alcuni casi anche all’aperto (in Lombardia è obbligatoria) bisogna sempre indossare la mascherina.

Non potremo rifiutare di sottoporci alla misurazione della febbre. Con 37,5 è vietato l’accesso in molti luoghi pubblici, e si può essere segnalati all’autorità sanitaria.

Per quanto concerne gli spettacoli all’aperto potranno assistere al massimo mille persone, 200 nelle sale al chiuso. Il Governo nazionale non ha posto alcuna limitazione allo spostamento tra regioni.

Va da sé che i vari governatori potrebbero decidere di imporre alcune limitazioni o di deliberare nuove regole che riguarderanno, ovviamente, solo ed esclusivamente quel territorio regionale.