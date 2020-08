Coronavirus: continuano a salire i contagi, 552 i nuovi casi. Ecco i dati e la mappa

Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riporta Repubbliva, i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile cresce ancora il numero dei contagiati.

I contagi da coronavirus in Italia salgono ancora: nelle ultime 24 ore sono stati 552 (in particolare 183 in Veneto e 69 in Lombardia), rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756 casi. Tre le vittime rispetto alle 6 di ieri, per un totale di 35.190 persone che hanno perso la vita. Nessuna regione a zero contagi.

I decessi si sono registrati in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. I casi di infezione in corso sono 12.924 (+230 rispetto a ieri) e sono così suddivisi: 779 i malati ordinari (+13), 42 quelli ricoverati in terapia intensiva (0) e 12.103 quelli in isolamento domiciliare (+213). Nelle ultime 24 ore sono stati 319 (ieri 347) i guariti o i dimessi, che raggiungono la cifra complessiva di 201.642 unità.

Quindici nuovi positivi, su 2.025 tamponi, sono stati registrati oggi in Campania unitamente a zero decessi e 28 guariti. È Quanto riporta il bollettino ordinario dell’unità di crisi della Regione Campania. Stando ai dati odierni, aggiornati alle 23:59 di ieri, il totale dei positivi sale a 5.050 Mentre quello dei tamponi a 345.975. Il numero dei deceduti resta fermo a 438, quello dei guariti raggiunge quota 4.240.