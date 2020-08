Coronavirus: continuano a crescere i contagi in Italia. Ecco i dati e la mappa

Anche oggi puntuali come sempre sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riporta Repubblica, i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile segnalano una crescita del numero dei contagiati.

Quattro vittime e 629 nuovi casi: sono questi i nuovi dati diffusi dal Ministero della Salute sul Coronavirus in Italia del 15 agosto. I contagi continuano a salire: ieri erano 574 (+157). In Veneto (+120), Lombardia (+94) e Emilia Romagna (+71) i maggiori incrementi. Solo in Trentino e Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri.

Il numero dei decessi sale a 35.392 (quasi la metà in Lombardia), quello dei contagi a 253.438, quello dei dimessi guariti a 203.640 (+314). Le persone attualmente positive nelle ultime 24 ore sono 14.406. Calano invece i ricoverati con sintomi (764, -7), quelli in terapia intensiva (55, -1). Crescono i soggetti in isolamento domiciliare (13.587, +165).

In Campania si registrano 18 nuovi contagiati dal coronavirus. Di questi, spiega una nota della Regione, sono provenienti dall’estero, o contatti di precedenti casi di rientro”. Le persone guarite sono 16. Sono stati eseguiti 1.723 tamponi. Non si registrano decessi.