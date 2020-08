Coronavirus: continuano a crescere i casi di contagio in Italia. Ecco i dati di oggi

Anche oggi puntuali sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Secondo quanto riportato da Repubblica, oggi si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più, ieri erano stati 845 i nuovi positivi e 6 i morti. I casi totali salgono quindi a 257.065. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Lo ha comunicato il ministero della Salute.

Nelle ultime 24 sono morte altre 9 persone a causa del coronaviurs, riporta ancora il ministero. Il bilancio sale così a 35.427 vittime. Sono 69 persone le persone ricoverate in terapia intensiva, una in più di ieri.

Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d’Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1).

“Sono 68 i contagi registrati oggi in Campania: 14 a Napoli: 3 dall’estero, 6 provenienti da strutture turistiche della Sardegna e 5 residenti. A Caserta contagi provenienti da Spagna e Sardegna. Anche a Salerno contagi provenienti dall’estero”. Questo il bilancio che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha tracciato in una diretta sui Facebook. “Ci dobbiamo preparare ad accogliere pazienti sintomatici e quindi a riaprire le strutture sanitarie. Da lunedì riapre il Covid center di Napoli all’ospedale Loreto Mare. Non possiamo essere colti di sorpresa”, ha spiegato.