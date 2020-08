Coronavirus: continua il trend di crescita dei nuovi contagi in Italia. Ecco i dati e la mappa

Anche oggi puntuali come sempre sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riporta Repubblica, i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile segnalano una crescita del numero dei contagiati.

Si registrano tre nuovi decessi e 574 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri l’incremento dei contagi era di 523. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577.

In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d’Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi. Questi i dati del ministero della Salute.

Sui complessivi 69 casi positivi registrati in Campania negli ultimi due giorni, 17 riguardano cittadini campani rientrati dalle vacanze all’estero e intercettati agli arrivi come previsto dall’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca il 12 agosto. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi della regione.

Nove erano provenienti da malta, 8 dalla Grecia. Per 16 dei 17 positivi rientrati in campania i tamponi positivi riguardano residenti nell’area di competenza dell’Asl Napoli 1, uno dell’Asl Napoli 2 nord. Nei giorni precedenti all’ordinanza erano stati intercettati altri positivi ancora da Malta (11), Francia (1), Corfù (1), Santo Domingo (1)