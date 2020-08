Coronavirus: continua a salire il numero di contagi in Italia. Ecco i dati e la mappa

Anche oggi puntuali come sempre sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riporta Repubblica, i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile segnalano una crescita del numero dei contagiati.

Sono 6 i deceduti fra le persone positive al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale dei morti sale a 35.231. Si registrano anche 523 nuovi casi di contagio, che invece ieri erano 481. Dato positivo quello dei decessi che scendono a 6 dai 10 di ieri. La Valle d’Aosta è l’unica regione con nessun nuovo caso. Crescono rispetto a ieri i pazienti in terapia intensiva: 55 contro i 53 del giorno precedente. In aumento anche i ricoverati con sintomi: sette in più nelle ultime 24 ore, 786 complessivamente. È quanto riporta il bollettino diffuso dal ministero della Salute, secondo cui sono 13.240 oggi i positivi in isolamento domiciliare, 281 in più rispetto al dato comunicato ieri.

Sono 27 i nuovi positivi al Coronavirus, su 1.708 Tamponi effettuati, registrati oggi in campania. Di questi, 9 (6 comunicati ieri + 3) sono legati ad una struttura sanitaria di Acerra, nel napoletano. A darne notizia l’unità di crisi della regione Campania che, nel consueto bollettino quotidiano, segnala anche zero decessi e 4 guariti. Alla luce di questi dati le cifre in Campania relative al Covid-19 si aggiornano così: 5.170 Il totale dei positivi, 354.546 Quello dei tamponi. I decessi restano fermi a quota 440, quella dei guariti sale a 4.283.