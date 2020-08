Coronavirus: continua a crescere il numero di contagi in Italia. Ecco i dati e la mappa

Anche oggi puntuali come sempre sono arrivati i dati divulgati dalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.

Come riporta Repubblica, i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile segnalano una crescita del numero dei contagiati.

Sono 481 i nuovi casi (ieri erano stati 412), per un totale di 251.713 da inizio emergenza. Con 10 morti nelle ultime 24 ore il bilancio delle vittime per coronavirus dall’inizio della pandemia raggiunge quota 35.225.

Sono questi i numeri dal report quotidiano diffuso dal Ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile. Le regioni senza nuovi casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla Provincia Autonoma di Trento – mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41)

Dopo l’aumento dei casi di persone tornate dalle vacanze, le Regioni pensano a nuove misure per limitare i contagi e il governo sta lavorando a un provvedimento per effettuare tamponi rapidi negli aeroporti per chi arriva da Paesi in cui la diffusione del virus sta accelerando.

Sono 29 i casi registrati nelle ultime 24 ore in Campania su 1.333 tamponi processati. Venticinque dei 29 nuovi contagiati sono riferibili al focolaio registrato in due hotel di Sant’antonio Abate (Napoli). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è 5.143 su 352.838 tamponi effettuati. Nessun nuovo decesso oggi (il totale resta 440) e sette guariti per un totale di 4.279.