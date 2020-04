Coronavirus Campania: “L’epidemia è sotto controllo, è possibile dare inizio alla Fase 2”

La Campania sta lottando strenuamente per cercare di contenere al massimo il numero di contagi da Coronavirus.

L’Osservatorio epidemiologico regionale guidato da Angelo D’Argenzio ha stilato un dettagliato dossier che spiega perchè sarebbe possibile dare inizio alla Fase 2.

Ovviamente, come riporta il Mattino, ci sarà bisogno ancora di rispettare le regole e le norme che in queste settimane abbiamo ripetuto a più riprese.

“Il primo presupposto sarà l’uso obbligatorio della mascherina per tutti, il distanziamento nella organizzazione del quotidiano fuori dalle mura domestiche, misure e percorsi di igienizzazione individuale e collettiva, dai mezzi di trasporto ai luoghi di lavoro. Il secondo strumento su cui fare leva è l’accurato e continuo monitoraggio dei casi per valutare l’andamento dell’epidemia. In fase di stesura c’è un Piano regionale di controlli e test che coinvolgerà laboratori pubblici, privati e tutte le risorse organizzative disponibili da tradurre in uno screening di massa da sviluppare in parallelo al rilancio delle attività economiche e sociali”.

Saranno adottate norme e precauzioni anche per quanto riguarda le categorie più a rischio, come gli anziani over 65 che sono la fascia d’età più colpita.

“La distribuzione per fascia d’età, in linea con i dati nazionali, conferma che la popolazione anziana è la più vulnerabile: 3 decessi su 4 sono registrati nelle persone di età superiore ai 65 anni mentre nessun esito infausto si è verificato tra i giovani (0-19 anni). Nella frequenza di malattia sono invece i soggetti compresi tra 40 e 65 anni i più colpiti (47%) seguiti dagli ultrasessantacinquenni (28%) nella fascia 20-39 (20%) e 1-19 (5%)”.