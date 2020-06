Coronavirus Campania: zero nuovi contagi. Ecco la mappa e i dati

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata odierna sono stati esaminati complessivamente 4.115 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 0

Tamponi di oggi: 4.115

Totale complessivo positivi Campania: 4.608

Totale complessivo tamponi Campania: 234.666

Un dato decisamente positivo in linea con quelli dei giorni scorsi. In Campania, infatti, per diversi giorni non è stato registrato alcun nuovo caso di contagio.

Per quanto riguarda la giornata di sabato erano stati solo 4 i tamponi positivi, domenica 2, lunedì 5, martedì 1, mercoledì 3, giovedì 1 e ieri nuovamente 0 contagi..

Una situazione decisamente positiva che mostra come, almeno per il momento, la situazione in Campania sia sotto controllo.