Coronavirus Campania, ultimo bollettino: 53 nuovi contagi in provincia di Salerno

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica i seguenti esiti delle analisi sui tamponi:

– Ospedale Cotugno di Napoli: 190 tamponi esaminati, 19 dei quali risultati positivi

– Ospedale Ruggi di Salerno: 302 tamponi esaminati, 53 dei quali risultati positivi

– Ospedale Sant’Anna e San sebastiano di Caserta: 48 tamponi esaminati, 4 dei quali risultati positivi;

– Ospedale Moscati di Aversa: 57 tamponi esaminati, 1 dei quali risultato positivo

– Ospedale Moscati di Avellino: 78 tamponi, 36 dei quali positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: 27 tamponi esaminati, 3 dei quali positivi;

– Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli: 100 tamponi esaminati, 5 positivi;

– Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: 63 tamponi, 7 dei quali positivi

Totale tamponi di oggi: 865

Totale positivi di oggi: 128

Totale complessivo tamponi: 10593

Totale complessivo positivi: 1582​​

I dati, ovviamente, sono relativi alla giornata di ieri 27 marzo quando sono stati effettuati 865 tamponi totali di cui 128 risultati positivi al coronavirus.

Per cercare di limitare il numero di contagi c’è una sola possibilità quella di rispettare le norme restrittive contro il coronavirus.

Ricordiamo, di seguito le norme da seguire scrupolosamente:

• E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono sospese le manifestazioni dovunque organizzate con affluenza di pubblico, comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.

• Gli spostamenti da un territorio all’altro sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Tali esigenze vanno dichiarate mediante autocertificazione da esibire in caso di controllo (si allega modello da stampare, compilare e firmare). E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

• In particolare, spostandosi per lavoro è bene avere un documento della propria azienda che attesta la necessità dello spostamento.

• ATTENZIONE: va assolutamente evitato di uscire di casa anche per le normali attività quotidiane durante tutto l’arco della giornata (acquisti non indispensabili, incontri con amici, semplici passeggiate, etc.): PER IL BENE DI TUTTI OCCORRE RESTARE A CASA QUANTO PIU’ POSSIBILE