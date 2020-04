Coronavirus Campania, ultimo bollettino: 221 nuovi casi, 28 in provincia di Salerno

L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che per quanto riguarda la giornata del 2° Aprile sono pervenuti i seguenti dati relativi ai risultati dei tamponi sul coronavirus:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 485 tamponi di cui 51 positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 282 tamponi di cui 28 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 179 tamponi di cui 2 positivi;

– ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 202 tamponi di cui 33 positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 144 tamponi di cui 26 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 25 tamponi di cui 1 positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 488 tamponi di cui 77 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 28 tamponi di cui 3 positivi

Positivi di oggi: 221

Tamponi di oggi: 1.833

Totale complessivo positivi Campania: 2.677

Totale complessivo tamponi Campania: 19.237

Ricordiamo, di seguito le principale norme da seguire scrupolosamente:

• E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono sospese le manifestazioni dovunque organizzate con affluenza di pubblico, comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.

• Gli spostamenti da un territorio all’altro sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Tali esigenze vanno dichiarate mediante autocertificazione da esibire in caso di controllo (si allega modello da stampare, compilare e firmare). E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

• In particolare, spostandosi per lavoro è bene avere un documento della propria azienda che attesta la necessità dello spostamento.

• ATTENZIONE: va assolutamente evitato di uscire di casa anche per le normali attività quotidiane durante tutto l’arco della giornata (acquisti non indispensabili, incontri con amici, semplici passeggiate, etc.): PER IL BENE DI TUTTI OCCORRE RESTARE A CASA QUANTO PIU’ POSSIBILE

Per quanto concerne la provenienza dei tamponi mancanti al momento non è stata fornita.