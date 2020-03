Coronavirus Campania: per le previsioni il picco di contagi sarà metà aprile

É previsto entro metà aprile il picco di contagi da Coronavirus nella nostra regione Campania.

A riferirlo il Presidente della Campania Vincenzo De Luca in un intervento ieri pomeriggio sulla pagina Facebook ufficiale della nostra regione.De Luca in diretta social ha mostrato uno grafico che prevede un picco di contagi a metà aprile e un crollo a inizio maggio.

“Vi faccio vedere – ha detto – una proiezione fatta da qui al 15 aprile dal direttore sanitario del Cotugno. Ci sono 3 scenari: normale, di emergenza, e grave. Calcolando lo scenario più grave, avremo bisogno entro il 14 aprile di 150 posti letto in terapia intensiva. Poi si prevede una curva discendente dei contagi. Quindi dobbiamo reggere un mese e mezzo, due mesi e poi non avremo in Campania un medico che sarà costretto ad affrontare l’alternativa su chi deve vivere e chi deve morire. Perché al nord si deve decidere se ricoverare in terapia intensiva uno con trauma cranico o uno con Covid”.

Sui campani tornati dal Nord Italia, De Luca ha detto: «1850 sono le auto segnalazioni o le persone identificate quando c’è stato lo spostamento di massa dal nord al sud e di queste sono in isolamento domiciliare fiduciario 1709 persone. Complessivamente in isolamento domiciliare abbiamo 3559 persone, che sono ovviamente monitorate dalle Asl». Il governatore ha anche spiegato che la Campania «in queste ore cerca aziende che producono tessuto non tessuto. In Veneto hanno certificato l’efficacia di mascherine di triplo strato di tessuto non tessuto, che è un materiale abbastanza rigido e vengono prodotte mascherine che non richiedono elastici ma hanno un taglio verticale per l’aggancio alle orecchie. Stiamo cercando di trovare di tutto per ovviare a questa carenza di mascherine».