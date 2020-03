Coronavirus Campania, De Luca:”Il Sud è un’emergenza. Il picco arriverà tra pochi giorni”

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 marzo, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha voluto fare il punto della situazione per quanto concerne l’emergenza Coronavirus.

Il governatore si è concentrato prima sullo stato dell’emergenza, chiarendo che la priorità, dopo la Lombardia, è quella di evitare che la pandemia si estenda anche al sud:”In Italia in questo momento ci sono due emergenze da affrontare la prima è ovviamente la Lombardia, la seconda è che il virus non deve prendere piede nella stessa maniera al sud altrimenti andremmo incontro ad una tragedia”.

De Luca ha poi parlato della tanto discussa fornitura delle mascherine. Il governatore ha mostrato la differenza tra quelle chirurgiche, le FFP2 e le FFP3, senza risparmiare battute su quelle in tessuto, ha spiegato che la fornitura arrivata, in ritardo a suo dire, dalla protezione civile servirà per poche ore.

“Spero che questa sia solo l’inizio di una fornitura programmatica di mascherine e strumenti di tutela dei medici e operatori sanitari. Ho alzato la voce, sempre in uno spirito di collaborazione, perchè il meccanismo si era inceppato e non potevamo rischiare di non fornire le mascherine ai medici”.

De Luca ha poi spiegato che con gli esperti hanno creato un algoritmo per stabilire quando ci sarà il picco di contagi:”Complessivamente ci aspettiamo questa evoluzione, di raggiungere verso il 3-5 aprile la situazione piatta, cioè per la quale abbiamo un incremento ogni giorno di 80-100 contagi, ma non di più. Se arriviamo a questo dato stabile, dopo una settimana comincerà la curva discendente. La corsa oggi è ad essere pronti da qui a 10 giorni, quando prevediamo l’arrivo dello tsunami”.