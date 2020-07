Coronavirus Campania: 3 nuovi casi di positività. Ecco i dati e la mappa

Come comunicato dall’Unità di Crisi, il dato di oggi fa registrare 3 nuovi casi di positività in Campania a fronte di 1.424 tamponi.

Per quanto riguarda il focolaio di Mondragone, nelle cinque palazzine messe in quarantena i casi positivi sono tutti stati trasferiti in strutture sanitarie. Cioè in tutte e cinque le palazzine oggi non vi è nessun abitante positivo. E’ stato ultimato nei giorni scorsi lo screening di massa che ha fatto registrare un totale di 79 persone positive al Covid-19.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3

Tamponi del giorno: 1.424