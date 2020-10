Coronavirus: boom di nuovi positivi in provincia di Salerno. Ecco i dati e i comuni interessati

Nella giornata di ieri sono stati 33 i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Salerno.

I casi positivi sono così ripartiti: 15 a Scafati, 3 a Battipaglia, 3 a Pagani, 3 a Baronissi, 2 a Sarno, 2 a Nocera inferiore, 1 a Mercato San Severino, 1 a cava, 1 a Giffoni sei casali, 1 a Capaccio, 1 a Eboli e 1 a Pontecagnano.

Negli ultimi giorni un po’ di, comprensibile, preoccupazione ha condizionato la vita di alcuni abitanti di Salerno città e dei paesi di provincia che sono stati interessati dal Covid-19.

Per evitare il proliferare del contagio, il Governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza con la quale ha inasprito le pene per chi non rispetta le regole imponendo nuove limitazioni per le principali attività sociali quali bar, ristoranti, cinema, teatri, eventi e feste private.

“Cari cittadini, in qualità di coordinatore del C.O.C. (centro operativo comunale), ho disposto per la giornata di domani la chiusura immediata di tutti gli uffici comunali, nonché delle strutture sportive comunali presenti sul territorio con conseguente sospensione della ricezione dell’utenza esterna, al fine di procedere alle attività di sanificazione in seguito alla positività al covid 19 di un membro della giunta. Il comando di Polizia garantirà tutte le attività esterne di pattugliamento”, questo il messaggio del sindaco di Scafati Cristoforo Salvati.