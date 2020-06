Coronavirs: app immuni, da oggi il via in 4 regioni. Come funziona e a cosa serve

Il coronavirus ha stravolto la vita di tutti. Siamo tutti concentrati sulla cosiddetta Fase 3 che ci consentirà pian piano di tornare alla normalità.

Gli italiani potranno contare su un nuovo importante strumento la cosiddetta app immuni. Secondo quanto riportato dal sito de Il Mattino, l’app «Immuni» servirà per tracciare i movimenti delle persone. Si potrà scaricare su base volontaria, anche se si stanno ipotizzando possibili limitazioni agli spostamenti per chi non la userà, e in maniera gratuita.

Da oggi inizia la sperimentazione in quattro Regioni”, ossia Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, dove “parte il sistema sanitario e gradualmente entreranno le altre a livello nazionale”. Lo ha detto la ministra dell’Innovazione Paola Pisano intervenuta a Unomattina.

“L’app immuni è stata accolta bene dai cittadini, che ne hanno apprezzato la semplicità di utilizzo e anche l’utilità. A oggi è stata già scaricata da più di 2 milioni di persone. E’ utile in questo momento di ripresa delle attività, per muoversi in sicurezza e diminuire la probabilità di nascita di focolai improvvisi e soprattutto per tutelare noi stessi e le persone a noi care. Attraverso l’app possiamo anche avvisare le persone con cui le quali viviamo, ad esempio sul posto di lavoro o che incontriamo perché magari prendiamo insieme a loro l’autobus”.