Ieri, 27 ottobre, si è conclusa a Stresa, in Piemonte, la Convention d’Autunno delle Città del Vino, che ha visto protagoniste la Regione Piemonte, Provincia, Camera di Commercio e centinaia tra sindaci, amministratori e delegati delle principali realtà vitivinicole d’Italia in un evento di grande rilievo, tenutosi a coronamento dell’anno di celebrazioni per l’Alto Piemonte – Gran Monferrato, territorio insignito del titolo di Città Europea del Vino 2024, con il passaggio di testimone ai Castelli Romani, che diventano Città Italiana del Vino 2025.

Durante la tre giorni, iniziata il 25 ottobre e che ha avuto per sfondo la splendida cornice del Lago Maggiore, si è tenuto anche il rinnovo del Consiglio Nazionale di Città del Vino, associazione che riunisce oltre 500 comuni italiani impegnati nella valorizzazione e promozione del settore vitivinicolo e che può contare nel suo direttivo coordinatori per ognuna delle regioni e rappresentanti provenienti da tutto il territorio italiano.

Alla conferma del presidente Angelo Radica alla guida dell’associazione per il triennio 2024-2027 si è affiancata la nomina a vicepresidente del vicesindaco di Tramonti, Vincenzo Savino, che fino ad ora ha già ricoperto il ruolo di consigliere nazionale, in quanto Coordinatore Regionale per la Campania. Il neoeletto Consiglio Nazionale ha affidato al vicesindaco Savino questo nuovo incarico con voto unanime, a riconoscimento del suo continuo impegno a favore dell’Associazione Nazionale Città del Vino.

La vicepresidenza ottenuta da Savino è grande motivo di orgoglio per Tramonti e per tutta la Campania, che con i suoi più di cinquanta comuni afferenti alla rete di Città del Vino, si conferma punto di riferimento privilegiato nel panorama enologico nazionale. Il vicesindaco ha accettato con grande emozione e consapevolezza questo nuovo incarico, esprimendo tutta la sua riconoscenza con una dichiarazione in cui ha posto l’accento sul ruolo chiave dell’intera comunità campana per i traguardi raggiunti: “La nomina a vicepresidente dell’associazione Città del Vino è per me motivo di immenso orgoglio, riconoscimento del lavoro che sin dal primo giorno ho svolto con passione e dedizione. Tuttavia, credo che questo incarico rappresenti anche e soprattutto un tributo alla forza e al prestigio della Campania nel panorama vitivinicolo italiano. Negli ultimi anni, la nostra regione ha saputo affermarsi come una delle più importanti realtà vitivinicole del paese, contribuendo in maniera determinante alla crescita del settore e valorizzando un patrimonio che anno dopo anno attrae sempre maggiore attenzione e apprezzamento. Ringrazio il presidente Angelo Radica e i membri del Consiglio Nazionale per la fiducia che hanno riposto in me, e tutti i comuni della Campania che fanno parte della nostra rete e che, con il loro impegno, ci rendono ogni giorno più forti. Sento una profonda responsabilità e una forte speranza verso il futuro dei nostri territori, ai quali assicuro un impegno sempre maggiore: le novità in serbo per questa nuova parentesi dell’associazione sono tante, a partire dalla Carta per il Turista Enogastronomico Sostenibile (CartEs), un importante strumento che permetterà di rafforzare la vendemmia turistica e sostenere in tutta Italia il turismo enogastronomico. In programma, anche un nuovo evento estivo promozionale e turistico dei comuni Città del Vino, che si terrà da giugno ad agosto.”

Il sindaco di Tramonti Domenico Amatruda esprime la propria soddisfazione per questo traguardo, augurando al vicepresidente Savino di proseguire con rinnovata energia e determinazione in questo percorso che, partendo dalla nostra terra, continuerà a dare lustro al comparto vitivinicolo di Tramonti, della Campania e dell’Italia intera, tracciando le linee guida per un nuovo turismo sostenibile.