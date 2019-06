Controlli dei Carabinieri in Costiera: sequestrata droga e ritirate 2 patenti di guida

Diverse tipologie di sostanze stupefacenti sequestrate e numerose patenti di guida ritirate costituiscono il bilancio di una vasta attività di controllo su strada da parte dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Amalfi e dai militari delle stazioni dipendenti

Nel dettaglio, i militari dell’Arma, hanno denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica un 40ennedi Agerola, il quale durante un posto di controllo a Maiori veniva trovato alla guida positivo sia all’alcooltest (con un valore di oltre 1.1 g/l, superiore alla soglia penale di 0.8), sia al drugtest effettuato al p.s. di Castiglione, ed in particolare alla cocaina. La patente quindi gli è stata ritirata.

Insieme al lui, un passeggero originario di Minori è stato trovato in possesso di un ulteriore grammo di cocaina per il quale è stato segnalato alla Prefettura.

I Carabinieri di Tramonti, durante i posti do controlli attivati sul Valico di Chiunzi, hanno invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 20enne di Pagani che non si era fermato prontamente all’ALT e che poi è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.

Oltre questo, altre due persone, un 26enne di Sarno ed un 32enne casertano, sono stati trovati in possesso di 5 grammi di hashish e quindi segnalati al Prefetto ex art. 75 DPR 309/90.

Nella notte appena trascorsa, inoltre, più pattuglie della Compagnia di Amalfi sono state impegnate per il controllo del territorio ed in particolare degli esercizi con intrattenimento musicale per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica e verificare il rispetto delle autorizzazioni.

Alcuni giovani in uscita dalle discoteche sono stati sottoposto al controllo dell’etilometro, ed a Positano un giovane della Penisola Sorrentina e risultato positivo con tasso 0.75 g/l e contestuale ritiro della patente.

I controlli su strada effettuati nel week end in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Roberto Martina, sono stati finalizzati prevalentemente a prevenire e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.