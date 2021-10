Cresce l’attesa per il concorso INPS che consentirà a ben 1.858 persone di trovare una nuova occupazione.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è alla ricerca di consulenti di protezione sociale area C, su tutto il territorio nazionale.

Concorso INPS: requisiti

Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in: finanza (LM-16 o 19/S), ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale (LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Concorso INPS: prove

Saranno tre le prove da superare nel prossimo concorso INPS. La prima consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta multipla. Le materie d’esame saranno: bilancio e contabilità pubblica, pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale, diritto amministrativo e costituzionale, diritto del lavoro e legislazione sociale.

Anche la seconda prova sarà su quesiti a risposta multipla. Questa volta le materie saranno: scienza delle finanze, economia del lavoro, principi di economia, diritto civile, elementi di diritto penale.

Infine i candidati dovranno affrontare una prova orale, proprio sui temi delle prove scritte, e la prova d’inglese.

Valutazione titoli

I candidati dovranno, inoltre, presentare i titoli che verranno valutati e che verranno sommati al punteggio ottenuto nelle varie prove.

3 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 101 a 105;

6 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 106 a 110;

9 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale pari a 110 e lode;

4 punti per uno o piu’ master di II livello inerenti alle materie di cui presente bando di concorso;

8 punti per uno o piu’ dottorati di ricerca (DR) inerenti alle materie di cui al presente bando di concorso;

4 punti per ulteriore/i laurea/e magistrale/specialistica/vecchio ordinamento rispetto a quelle richieste per partecipare al concorso, a prescindere dal punteggio riportato;

1 punto per il possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base;

5 punti per certificazione – in corso di validita’ – di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;

8 punti per certificazione – in corso di validita’ – di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento.

Concorso INPS: domanda

Gli aspiranti dovranno presentare la domanda entro e non oltre le ore 16 del 2 novembre sul sito https://concorsi.inps.it.

Si tratta di una formidabile opportunità per migliaia di italiani che potranno trovare una nuova occupazione.

Ricordiamo che sono 1.858 posti disponibili di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. È prevista una prova preselettiva qualora pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 25mila.

Si tratta, oggettivamente, di un’ipotesi verosimile visto quanto è accaduto nei mesi scorsi con gli altri concorsi pubblici. Bisogna ricordare, però, che i requisiti d’accesso possono rappresentare un elemento di selezione preventivo.

E’ stato, inoltre, pubblicato anche un secondo bando. Questo concorso INPS, però, riguarda l’assunzione di 189 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS.

È necessario aver conseguito la laurea, la specializzazione in medicina legale e aver ottenuto iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi.

È prevista una prova scritta, seguita da una prova orale per chi avrà conseguito un punteggio di almeno 21/30. Per ulteriori dettagli rispetto a questo secondo bando, vi consigliamo di visitare direttamente il sito dell’INPS.