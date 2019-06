Concessione aeroporto Costa d’Amalfi: le dichiarazioni del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli

E’ arrivata ieri la notizia che il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha firmato il decreto di concessione per il via libera all’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi.

L’annuncio è stato dato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e la senatrice M5S Felicia Gaudiano.

In merito alla firma del ministro Tria che sancisce la concezione dello scalo salernitano, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha lasciato la seguente dichiarazione:

«È finalmente arrivata la firma per la concessione dell’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. È un risultato straordinario ottenuto in primo luogo grazie alla tenacia ed alla determinazione del Presidente Vincenzo De Luca che ha programmato e sta rendendo operativa la sinergia tra Capodichino e Salerno Costa d’Amalfi strategica nella competizione globale».

«La concessione permette di svolgere i lavori strutturali ed infrastrutturali, già avviati dalla Regione Campania, per consentire il decollo dello scalo ed il pieno sviluppo delle sue potenzialità al servizio del sistema turistico, agroalimentare e manifatturiero di Salerno e dell’area vasta con enormi benefici per la nostra comunità così come più volte sollecitato in numerose attività parlamentari del Deputato PD Piero De Luca ed iniziative pubbliche di istituzioni, associazioni d’imprese e forze vive del territorio».