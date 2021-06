Conca: la maestra Carmela Giordano va in pensione. Il saluto affettuoso delle colleghe

Dopo 34 anni di insegnamento, di sorrisi e di alunni, la maestra Carmela Giordano di Conca dei Marini raggiunge oggi l’ambito traguardo della pensione.

L’impegno assiduo prodigato in tutti questi anni tra i vari plessi della Costa d’Amalfi hanno fatto della maestra Carmela un punto d’appoggio sicuro non solo per i tanti bambini a cui ha insegnato ma anche per i genitori che hanno vissuto realtà familiari diversificate e a volte complesse.

Un augurio particolare per il traguardo appena raggiunto da Carmela arriva proprio dalle sue colleghe e amiche che l’hanno affiancata nel difficile ma appagante percorso dell’insegnamento.

“Adesso viene il bello!

Andare in pensione è un passaggio importante e pieno di significati: una linea magica di un orizzonte dove poter rallentare per raccogliere tutti i sogni di una vita…

Cara Carmela, senza rendercene conto sono passati più di 20 anni che ci hanno viste insieme a formulare progetti, organizzare eventi, tutto all’insegna della collaborazione per il bene dei bambini e il buon funzionamento della “nostra” scuola… Ne abbiamo passate tante, ma ne abbiamo sempre ricavato il meglio!

Sei stata una collega capace, determinata, affabile, simpatica, sempre pronta ad affrontare con grinta, entusiasmo e un pizzico di saggezza, i problemi che a frotte si presentavano.

L’amicizia che ancora ci lega e ci permetterà di vederci fuori della scuola e che, ne siamo certe, ci unirà ancora per molto molto tempo… Ti auguriamo di goderti serenamente gli anni che verranno con la consapevolezza di aver donato tanto alla “tua amata” scuola.

Finalmente te ne vai!!! … Scherzi a parte: un grande in bocca al lupo per il futuro, con tutto il nostro affetto…. ed un pizzico di invidia!!!

Le colleghe – amiche di Conca de’ Marini”