Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è intervenuto questa mattina a Conca Dei Marini per un incidente ad un uomo di 44 anni. Quest’ultimo mentre era al lavoro in un fondo agricolo in località Via delle Sorgenti, si è ferito con un tagliaerba ed ha allertato 118.

Immediato l’allarme all’elisoccorso e al CNSAS che hanno inviato sul posto rispettivamente elicottero hems e squadra terrestre. Medico, Infermiere e tecnico CNSAS dell’elisoccorso sono stati sbarcati sul luogo dell’incidente, dove erano già presenti ambulanza del 118 e VV.F.

I sanitari hanno provveduto quindi ad imbarellare il paziente. L’uomo infine è stato recuperato a bordo dell’elicottero tramite verricello e trasportato all’ospedale Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La squadra CNSAS giunta via terra ha messo in sicurezza l’area di atterraggio e collaborato alle operazioni di approccio del velivolo.