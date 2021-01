Conca dei Marini: respinto il ricorso dal TAR, l’antenna di Radio Maria sarà demolita

L’antenna di Radio Maria presente nel comune di Conca dei Marini sarà demolita. E’ questa la decisione del TAR, sezione staccata di Salerno, che si è pronunciata sul ricorso presentato dal, procuratore speciale dell’Associazione Radio Maria APS, che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa dal comune nel cuore della Costiera Amalfitana.

Tutto è iniziato nello scorso mese di giugno quando i carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal Capitano Umberto D’Angelantonio, posero sotto sequestro un’antenna radiofonica privata, messa a disposizione dell’emittente Radio Maria. I militari avevano intrapreso l’attività investigativa dopo una serie di segnalazioni da parte dei cittadini del piccolo borgo della Divina, preoccupati per la presenza del grosso apparato.

Le forze dell’ordine con il supporto di personale specializzato dell’Arpac di Salerno dopo una serie di controlli e verifiche hanno riscontrato che l’intero manufatto, installato già da alcuni anni nel cortile di un privato cittadino, era privo dei previsti permessi edilizi rilasciati dal comune e dei titoli necessari in zona con stringenti vincoli paesaggistici; inoltre, a rendere più preoccupante la situazione, dal punto di vista della salute per la cittadinanza, è emerso che le onde elettromagnetiche prodotte dall’antenna in questione sforavano i limiti consentiti dal D.P.C.M. del 08.07.2003 riguardante il rischio che le persone corrono all’esposizione prolungate a campi elettrici e magnetici che superano le soglie consentite.

L’equipe difensiva dell’emittente radiofonica ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione dell’antenna poichè, secondo la tesi difensiva, essendo assimilabile ad una comune antenna televisiva domestica e non comportando alcuna trasformazione rilevante del territorio, non avrebbe necessitato di permesso di costruire e non sarebbe stata, quindi, sanzionabile in via demolitoria.

Il Collegio, presieduto dal presidente Nicola Durante, “non ignorando che l’installazione di una antenna di una stazione radioelettrica di limitata consistenza non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e non necessita di un titolo edilizio più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case; e ciò, purché ci si trovi di fronte ad impianti di modeste dimensioni, mentre, a fronte di tralicci o antenne di notevoli dimensioni, la realizzazione di simili manufatti, in relazione alla loro obiettiva consistenza, richiede un titolo edilizio e se del caso la autorizzazione paesaggistica”. Proprio in base a tale motivazione il ricorso dell’emittente radiofonica è stato respinto.